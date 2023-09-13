الاحتلال يشنّ حملات استدعاء وإبعاد واعتقال ضد المقدسيين

واصلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) حملات الإبعادِ والاعتقالات والاستدعاءات المجحفة بحق المقدسيين والمؤثرين قبيل الأعياد اليهودية منتصف سبتمبر الجاري.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل المرابطة المقدسية نفيسة خويص في بلدة الطور واستدعتها للتحقيق صباح اليوم الأربعاء.

وأبعدت سلطات الاحتلال الناشط المقدسي نواف السلايمة مدة أسبوع عن المسجد الأقصى قابل للتجديد.

واستدعت سلطات الاحتلال الأخوين القاصرين مجد وميلاد عبيد (10 سنوات) من بلدة العيساوية للتحقيق.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي حذيفة الحرباوي عقب اقتحامها بلدة الرام.

وكانت قوات الاحتلال قد أوقفت المرابطة المقدسية خديجة خويص على حاجز مخيم شعفاط وأبلغتها بمقابلة المخابرات في مركز تحقيق القشلة اليوم الأربعاء.

وسلّمت قوات الاحتلال المقدسي جميل العباسي قراراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد.

واستدعت سلطات الاحتلال المرابطة منتهى أمارة من مدينة أم الفحم للتحقيق، في حين مددت اعتقال المقدسي محمد عمران مراغة من بلدة سلوان بالقدس المحتلة حتى يوم الاثنين القادم.

واعتقلت قوات الاحتلال علاء نجيب من طريق الواد في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وأجلت محكمة الاحتلال للمرة الثالثة محاكمة الشاب المقدسي صالح الفاخوري حتى يوم 18 من الشهر الجاري، كما أجلت محاكمة الفتى المقدسي محمد جولاني حتى يوم 20 من الشهر الجاري.

ومددت محاكم الاحتلال اعتقال المقدسي يوسف الرشق من بلدة سلوان.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الفتى المقدسي مهند دبش بشرط الحبس المنزلي حتى السبت القادم ودفع غرامة مالية قدرها ألف شيكل، كما حكمت على الأسير المقدسي سمير بختان بالسجن مدة 20 شهراً.