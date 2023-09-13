الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في نابلس

تشدد قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، منذ مساء أمس الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية في محافظة نابلس ومحيطها.

وواصلت تلك القوات منذ مساء أمس، إغلاق بعض الحواجز بشكل كامل ومنع حركة المواطنين والمركبات عبرها، فيما فرضت إجراءات مشددة على الحركة عبر حواجز أخرى.

كما تواصل انتشارها المكثف في بلدة حوارة وعند مفترق بيتا.

ومنعت قوات الاحتلال، صباح اليوم، أصحاب المحال من فتح محالهم التجارية بحوارة.

وأصيب مساء أمس الثلاثاء مستوطنان بجراحٍ، في عملية إطلاق نارٍ نفذها مقاومون فلسطينيون، في حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وأصيب مستوطن بشظايا في الرأس، في حين أصيب الآخر بالأجزاء السفلية، عندما أطلق المقاومون النار صوب مركبتهما من مركبةٍ مسرعة.