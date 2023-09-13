الراصد الجوي لـ(الرسالة) الطقس يتجه للاستقرار خلال ساعات ‏

قال الراصد الجوي، ليث العلامي، إن عدم استقرار الحالة الجوية خلال ساعات الصباح الباكر، يعود لبقايا العاصفة الثانية التي أثرت على ليبيا خلال الأيام الماضية.
وأضاف العلامي في تصريح خاص (للرسالة نت) صباح اليوم الأربعاء، "كانت التأثيرات شنيعة ومحصورة بين ساعات الفجر الباكر وحتى ساعات الصباح، وهذا الحالة تتجه للاستقرار وتنتهي بشكل كامل خلال ساعات، وسنرجع الي الأجواء الصيفية خلال الأيام القادمة".
وتوقع العلامي أن تشهد المنطقة حالات جوية خريفية نشطة، تصاحبها أمطار أكثر من المعتاد للفترة الموسمية القادمة.