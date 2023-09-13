الراصد الجوي لـ(الرسالة) الطقس يتجه للاستقرار خلال ساعات ‏

قال الراصد الجوي، ليث العلامي، إن عدم استقرار الحالة الجوية خلال ساعات الصباح الباكر، ‏يعود لبقايا العاصفة الثانية التي أثرت على ليبيا خلال الأيام الماضية.‏

وأضاف العلامي في تصريح خاص (للرسالة نت) صباح اليوم الأربعاء، "كانت التأثيرات شنيعة ‏ومحصورة بين ساعات الفجر الباكر وحتى ساعات الصباح، وهذا الحالة تتجه للاستقرار وتنتهي ‏بشكل كامل خلال ساعات، وسنرجع الي الأجواء الصيفية خلال الأيام القادمة".‏

وتوقع العلامي أن تشهد المنطقة حالات جوية خريفية نشطة، تصاحبها أمطار أكثر من المعتاد ‏للفترة الموسمية القادمة. ‏