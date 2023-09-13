الحكم المحلي بغزة تقوم بجولة تفقدية لمتابعة فرق طوارئ الشتاء

نفذ وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير والوفد المرافق له، جولة تفقدية لمتابعة فرق طوارئ الشتاء بالتزامن مع هطول الأمطار، ومتابعة النقاط الساخنة التي ممكن أن تتعرض للخطر خلال موسم الأمطار ومتابعتها للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضحت الوزارة لـ" الرأي" اليوم، أن الجولة شملت مفترق الأمن العام، مدخل UNDP، شارع أحمد بن عبد العزيز، شارع عبد القادر الحسيني منطقة الكنز، مدخل تجمع مدارس مصطفى حافظ، منطقة الشعبية، تجمع مدارس تل الهوا، مدخل مدرسة مصطفى الجرجاوي.

وأضافت: "كما تم متابعة تدخلات البلديات على شارع صلاح الدين وشارع الرشيد لكل من بلدية البريج وبلدية المغازي وبلدية النصيرات وبلدية الزوايدة وبلدية وادي غزة والمغراقة وبلدية دير البلح وحتى مدخل القرارة بلدية دير البلح، كما تم عمل جولة تفقدية لوادي السلقا والالتقاء مع فرق الطوارئ هناك.