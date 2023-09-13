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والخارجية تتحدث عن "كارثة حقيقية"

23 فلسطينيًا تُوفوا جراء الفيضانات في ليبيا

الرسالة نت - غزة

ارتفع عدد الفلسطينيين الذين تُوفوا جراء الفيضانات والسيول في ليبيا إلى 23، فيما لا تزال عشرات الأسر الفلسطينية مفقودة، وفقًا لآخر تحديثٍ نشرته وزارة الخارجية والمغتربين، صباح اليوم الأربعاء.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، في بيانٍ له تلقته "الرسالة نت"، إنّ قنصلية فلسطين في بنغازي أبلغتهم بوفاة عائلة المواطن ناصر عطية محمد دوحان المكوّنة من 5 أفراد، ووفاة أسرة المواطن محمود أحمد شامية، وأربعة من أشقائه ووالدته.

وأضاف الديك في بيانه "نتابع كارثة حقيقية ولدينا معلومات مؤكدة عن فقدان عشرات الأسر الفلسطينية"، معربًا عن أمنياته بأن تم العثور عليهم أحياء.

وأسفرت الفيضانات والسيول التي سببها إعصار دانيال الذي ضرب مناطق في شرق ليبيا منذ فجر الأحد الماضي، ما لا يقل عن 5200 قتيل، ونزوح آلاف العائلات، وفقدان 10 آلاف الأشخاص.

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