(حماس) تنعى شهداء معركة الأسرى وتؤكد استمرار الاشتباك مع الاحتلال

زفّت حركة (حماس) إلى شعبنا الفلسطيني المرابط، شهداء غزة الأبطال الذين ارتقوا مساء الأربعاء، خلال تظاهرهم قرب موقع ملكة شرق مدينة غزة، نصرةً لأسرانا في سجون الاحتلال الفاشي، الذين يتعرّضون لإجراءات قمعية وتعسفية من قبل سلطات الاحتلال وإدارة سجونها.

وذكرت حركة حماس في بيان نعي أن الشهداء هم: الشهيد محمد عمر قدوم، والشهيد براء وائل الزرد، والشهيد أحمد عزالدين الجعبري، والشهيد ناصر رامي نوفل، والشهيد فارس مطر، والشهيد علي جمعة عياد.

وقالت: "إن دماء الشهداء وأرواحهم وهي تتعانق في غزة والضفة والقدس والداخل وسجون الاحتلال لتؤكد على أن الاشتباك مع العدو والمعركة ضده على طول الوطن وعرضه ستظل مستمرة حتى دحره عن أرضنا وتفكيك مشروعه الاستعماري وإزالته كاملاً مهما كلف من تضحيات".

وأكدت الحركة موقفها الثابت والراسخ في الدفاع عن أسرانا الأبطال، وعهدها لهم بمواصلة كفاحنا وجهادنا حتى نيلهم الحرية وتنسمهم عبقها على أرض فلسطين الأبيّة، مشددةً مضيّها على نهج المقاومة الشاملة في التصدي لجيش الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين، دفاعاً عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وأقصانا المبارك، وحتى تحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.