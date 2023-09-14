الاقتصاد بغزة تحدد أسعار البيض والأعلاف

حددت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الخميس، سقفا سعريا لكرتونة البيض والأعلاف والصيصان.

وأكدت الوزارة في بيان، أن تحديد الأسعار جاء نتيجة متابعتها لأسعار مدخلات الإنتاج بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وأوضحت أن سعر كرتونة البيض من المزرعة 13.5 شيكل، على أن يباع للمستهلك بسعر لا يزيد عن 15 شيكل، مبينةً، أن سعر طن علف الدجاج اللاحم المستورد رقم (1) 2820 شيكل، والسعر المحلي 2750 شيكل، وعلف دجاج اللحم المستورد رقم (2) 2800 شيكل، والسعر المحلي 2720، بينما سعر العلف اللاحم رقم (3) المستورد 2780 شيكل، والسعر المحلي 2700 شيكل.

وأشارت إلى أنه تم تحديد سعر الصوص اللاحم المصري 2.8 شيكل، والاجنبي 2.8 شيكل، والصوص (الإسرائيلي) 2.9 شيكل للصوص الواحد، مؤكدةً أن جميع هذه الأسعار بالدفع النقدي، داعية أصحاب المزارع والمحلات التجارية الالتزام بهذه الأسعار.