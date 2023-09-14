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^200 مثال: غزة العزة

برئاسة القائد يحيى السنوار

وفد من قيادة حماس يزور بيوت عزاء شهداء معركة الأسرى

الرسالة نت- غزة

زار وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، عصر اليوم الخميس، بيوت عزاء شهداء معركة الأسرى الذين ارتقوا أمس في ملكة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقدم الوفد الذي ترأسه رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار وعدد من قيادة الحركة، واجب العزاء لعائلات الشهداء، مُثمنا تضحياتهم دفاعا عن الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال.

وشيعت الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الخميس، جثامين خمسة شهداء ارتقوا أمس قرب السياج الفاصل في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، في معركة الدفاع عن الأسرى والمقدسات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد كبير بجروح بينها خطيرة مساء أمس الأربعاء، إثر انفجار جسم مشبوه في مخيم ملكة شرق مدينة غزة.

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