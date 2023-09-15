آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الأقصى اليوم الجمعة، رغم العراقيل والانتشار الكثيف لجيش الاحتلال في محيط المسجد.

وشهدت باحات المسجد الأقصى تواجد حشد كبير من المصلين لأداء صلاة الفجر، والتأكيد على رفض مخططات التقسيم زمانيا ومكانيا للمسجد المبارك.

وعقب صلاة الفجر، اعتكف المئات من المصلين في المسجد الأقصى، وسط ابتهالات دينية ودروس وقراءة القرآن وتناول وجبات الإفطار بشكل جماعي، والذي يتواصل حتى أداء صلاة الجمعة في المسجد.

يأتي ذلك، في وقتٍ تحشد منظمات الهيكل المتطرفة، لتكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ، في منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري، وتمتد حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وعادةً ما تزداد الاقتحامات للمسجد خلال هذه الفترة.

يُقابل ذلك، دعوات مقدسية متواصلة منذ أيام، لصدّ اقتحامات المستوطنين المرتقبة، بتكثيف التواجد في المسجد الأقصى، وشد الرحال إليه.