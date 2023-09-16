الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر السبت، حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

بحسب مصادر محلية، اعتقلت تلك القوات عددا من المواطنين. وفي السياق، شهدت بلدة بيتا جنوب نابلس، عملية اقتحام واسعة، وسط مواجهات مع عشرات الشبان الذين رشقوا تلك القوات بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وأعلنت مصادر طبية، إصابة العديد من المواطنين بالاختناق في البلدة بفعل إغراقها بقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وكذلك داهمت قوات الاحتلال، عشرات المنازل، وقامت بتفتيشها وإخضاع سكانها للتحقيق الميداني.

كما اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية، وسط مواجهات مع الشبان، وفي مدينة الخليل، شهد مخيم العروب شمال المدينة، أحداث مماثلة.