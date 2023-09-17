الاحتلال نكّل بالأسير المصاب خليل عرايشة أثناء التحقيق معه

نكل جنود الاحتلال الإسرائيلي، بالأسير الفلسطيني المصاب، خليل عرايشة (19 عاما)، من مدينة نابلس، أثناء اعتقاله والتحقيق معه.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان اليوم الأحد، إن جنود الاحتلال حققوا بشكل مكثف مع الأسير عرايشة لمدة 31 يوما في بيتاح تكفا، مؤكدة أن التحقيق تعدى الـ 18 ساعة باليوم.

وأكدت الهيئة أنه خلال فترة التحقيق كانت صعبة جدا على الأسير عرايشة، بالرغم من وضعه الصحي، موضحا أنه لم يتناول أي دواء في ظل آلام شديدة.

وتعرض الأسير لإصابة من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي بتاريخ 22/05/2023، أثناء اقتحام مخيم بلاطة عندما كان عائدا من عمله.

ونُقل الأسير على أثرها الى مستشفى رفيديا للعلاج، ومكث هناك قرابة الثلاثة أسابيع في وضع صحي صعب يتأرجح بين الغيبوبة و الوعي، و يعاني من تفتت بالعظم و كسر بالحوض، اضافة إلى إصابة بالقدم اليمنى.

وفي تاريخ 26/6/2023 اعتقل جنود الاحتلال بعد منتصف الليل الأسير عرايشة، وقيدوا يديه وعصبوا عينيه، ثم اقتادوه إلى مستشفى "بيلنسون" الإسرائيلي، و بعدها إلى عيادة سجن الرملة.

ومن المقرر أن تعقد جلسة محكمة للأسير المصاب خليل عرايشة بتاريخ 10/10/2023.

ويعتقل الاحتلال، نحو 5200 أسير فلسطيني، في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 36 أسيرة و170 طفلًا قاصرًا، بالإضافة لـ 700 أسير مريض يُعانون بسبب سياسة الإهمال الطبي، و1264 معتقلًا إداريًا.

في المقال، دعت المرجعيات الدينية والوطنية، الفلسطينيين في القدس، والداخل الفلسطيني إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف الرباط فيه، والتصدي لمن يريدون اقتحامه والاعتداء عليه.