علاوة غلاء المعيشة.. موعد صرف ورابط الاستعلام عن زيارة المعاشات 2023 ، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانوناً يقضي بزيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 وذلك بعد موافقة مجلس النواب، خاصة وأنها تستقطع من الموازنة العامة للدولة، والتي سبق ووافق عليها البرلمان قبل نهاية شهر يونيو، ليبدأ تطبيقها من أول يوليو الماضي.

علاوة غلاء المعيشة 2023.. طرق الاستعلام عن زيادة المعاشات، قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2023

علاوة غلاء المعيشة 2023.. طرق الاستعلام عن زيادة المعاشات، قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2023، جاء هذا القرار بعد كلمة ألقاها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف وقد تضمن الآتي:

* اضافة الحد الأدنى الاجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

* زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات.

*مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه

* سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.

*قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين.

* إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى في نهاية 2024.

علاوة غلاء المعيشة 2023.. طرق الاستعلام عن زيادة المعاشات، قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2023

علاوة غلاء المعيشة 2023.. طرق الاستعلام عن زيادة المعاشات، قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2023، أكدت وزارة المالية المصرية ، في وقت سابق، أنه سيبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022، للعاملين بالدولة، بتاريخ 24 نوفمبر الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام، وذلك مع مراعاة أيام الإجازات الرسمية.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 في مصر بالزيادة

علاوة غلاء المعيشة 2023.. طرق الاستعلام عن زيادة المعاشات، قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2023، لا بد للحصول على موافقة مجلس النواب أولاً لتطبيق علاوة غلاء المعيشة، ، ثم بعد ذلك، تبدأ الحكومة والجهات المعنية والمخاطبين بالقانون، بتطبيق علاوة غلاء المعيشة، بموعد تطبيق علاوة غلاء المعيشة، فتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب في الإجازة النسوية الخاصة به، ومن المقرر أن يعود للانعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، حيث يتم عرض القانون عليه والحصول على موافقته، ثم يحيل القانون لرئيس الجمهورية الذي يقوم بالتصديق على علاوة غلاء المعيشة وصرفها للمخاطبين بالقانون.

