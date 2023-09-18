مسؤول ليبي: السيول جرفت المباني 3 كيلومترات إلى عرض البحر

قال مسؤول ليبي إن السيول التي ضربت مدينة درنة شرقي البلاد قبل أسبوع جرفت كثيرا من المباني والسيارات إلى مسافة 3 كيلومترات داخل البحر، في وقت تتواصل فيه الجهود لانتشال الجثث والبحث عن مفقودين.

وأضاف مدير إدارة الدفاع المدني والإنقاذ في ليبيا اللواء الطيب بلوط -في مقابلة مع الجزيرة- أن جهودا كبيرة تبذل لانتشال جثث الضحايا من البحر.

من جهته، قال مراسل الجزيرة إن فرقا من الغواصين تواصل البحث في درنة عن الجثث التي جرفها السيل إلى البحر والسواحل.

وتواصل فرق الإنقاذ في درنة العمل على إزالة أنقاض المباني التي دمرتها السيول، في محاولة لانتشال الجثث والبحث عن مفقودين.

وبعد أكثر من أسبوع على الفيضانات تكثف منظمة الهلال الأحمر جهودها لتجميع المواد الطبية والغذائية لتلبية احتياجات المدينة وبقية المناطق التي اجتاحتها السيول، كما أرسلت المنظمة فرقا إغاثية لدعم جهود الإنقاذ والبحث عن الجثث وإسعاف الجرحى.