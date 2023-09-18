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أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم 18 سبتمبر 2023، شهد سعر صرف الدولار في سوريا استقراراً حيث بين مصرف سوريا المركزي أن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة قد وصل عند مستوى 10900 ليرة للدولار الواحد، داخل، وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو نحو 11704.87 ليرة.

أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم 18 سبتمبر 2023

أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم 18 سبتمبر 2023، وحسب نشرة الصرف السورية بينت أن سعر الدولار حافظ متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك على مستواه عند 8585 ليرة، أما بالنسبة لسعر صرف الدولار بالسوق السوداء في سوريا فقد تراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى مستوى 13500 ليرة للشراء و13700 ليرة للبيع، مقابل 13550 ليرة للشراء و13750 ليرة للبيع أمس.

100 دولار أمريكي كم تساوي بالليرة السورية؟

أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم 18 سبتمبر 2023، وبحسب التعاملات، فإن 100 دولار في السوق السوداء تبلغ 1.350 مليون ليرة سورية، وهبطت سعر العملة الأوروبية اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء داخل سوريا إلى مستوى 14391 ليرة للشراء و14610 ليرات للبيع.

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سعر اليورو اليوم الإثنين 18 سبتمبر في سوريا في السوق السوداء

وصل سعر العملة الأوروبية "اليورو" مقابل الليرة في السوق السوداء داخل سوريا عند 14506 ليرات للشراء، و14725 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وصل سعر صرف الليرة التركية اليوم في سوريا نحو 502 ليرة للشراء، و511 ليرة للبيع.