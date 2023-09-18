أبو معمر: اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية صفحة جديدة في العمل المشترك

أكد عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة زكريا أبو معمر أن اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية هي صفحة جديدة من صفحات العمل المشترك الذي تميزت به غزة، مشدداً على أن حماس جزء أساسي من هذه اللجنة، وستبذل كل الجهود لإنجاح عملها مع باقي الشركاء الآخرين.

وأشار أبو معمر اليوم الإثنين إلى أن حركة حماس شاركت في تشكيل اللجنة التي تتكون من فصائل فلسطينية، بعضها في إطار منظمة التحرير، وبعضها ما زال خارج المنظمة، اجتمعت جميعها على هدف واحد وهو تعزيز الشراكة وإنهاء التفرد.

وبيّن أبو معمر أن اللجنة ستعمل في ملفات وطنية عديدة، أهمها ملف المصالحة المجتمعية، الذي سبق أن أنجز فيه 173 مصالحة، في حين تستعد اللجنة اليوم إلى إتمام 100 مصالحة أخرى.

وشدد على أن العمل المشترك هو هدف حركة حماس في غزة والضفة والداخل والخارج وفي كل مكان، مشيراً إلى أن الحركة تسعى إلى تعزيز الشراكة لأن شعبنا بحاجة إلى قيادة وطنية موحدة تقود نضاله حتى تحرير أرضه ومقدساته.

ونبه أبو معمر إلى أنه في سياق العمل المشترك أنجزنا سابقاً، الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، والغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، واليوم اللجنة الوطنية المشتركة لمعالجة آثار الانقسام، وممارسة العمل الوطني المشترك.

وأكد أن حماس لديها مرونة عالية لإنجاح اللجنة، في طريق التأسيس لمرحلة مهمة من مراحل العمل المشترك على صعيد تحقيق الوحدة وتشكيل قيادة وطنية موحدة على طريق التحرير والعودة.