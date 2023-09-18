قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن أمريكا ستظل ملتزمة بتعزيز "إسرائيل" إقليمياً، من خلال " الدبلوماسية النشطة التي تهدف إلى التطبيع الإسرائيلي السعودي"، في وقت قررت فيه السعودية وقف مباحثات التطبيع مع "إسرائيل".

جاء ذلك في تغريدة نشرها مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية، على موقع إكس "تويتر" سابقاً، رداً على ما يتم تناقله من وقف المحادثات مع القيادة السعودية في ملف التطبيع مع "إسرائيل".

وأضاف أن "المحادثات مستمرة، ونحن نتطلع إلى مزيد من المحادثات مع الجانبين".

ونقلت مصادر سعودية في وقت سابق، أن الولايات المتحدة أبلغت "إسرائيل"، بقرار سعودي يقضي بوقف محادثات التطبيع؛ بسبب الانقسامات داخل حكومة بنيامين نتنياهو، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وقالت صحيفة "إيلاف" الإلكترونية السعودية، إن الحكومة السعودية أوقفت مباحثات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأبلغت الإدارة الأمريكية بذلك.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن "السعودية أبلغت الإدارة الأمريكية بوقف أي مباحثات تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل".

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، تقريراً تحدثت فيه عن توقف محادثات التطبيع، لذات الأسباب أيضا.

وذكرت الصحيفة أن مسألة التطبيع السعودي مع "إسرائيل" باتت معقدة مثل أزمة "الإصلاحات القضائية" لحكومة نتنياهو.