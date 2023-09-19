الاحتلال يأخذ قياسات منازل أسرى بنابلس تمهيدا لهدمها

أخذت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء، قياسات منازل عدد من الأسرى في بلدة عوريف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لهدمها بحجة ضلوعهم في التخطيط لعملية مستوطنة "عيليه" قبل ثلاثة شهور.

وأفاد رئيس مجلس قروي عوريف عبد الحكيم صباح بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزلي المواطنين كايد صباح ومحمد شحادة وأخذت قياساتهما ووضعت علامات على جدرانهما.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قوات الاحتلال أخذت قياسات 3 منازل في بلدة عوريف، خطط أبناؤها ونفذوا عملية مستوطنة "عيليه"

يذكر أن الشهيدين القساميين مهند شحادة وخالد صباح نفذا عملية إطلاق نار في مستوطنة "عيليه" في 20 يونيو/ حزيران 2023، والتي أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين وإصابة آخرين.

واستشهد شحادة في موقع العملية، فيما تمكن صباح من الانسحاب واستشهد بعد ساعات على يد قوة (إسرائيلية) خاصة في بلدة عقابا بمحافظة طوباس.

وأخذت قوات الاحتلال في وقت سابق قياسات منزلي الشهيدين شحادة وصبّاح تمهيدا لهدمهما في وقت لاحق.