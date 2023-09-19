الكويت.. تكريم مبادري مشروع (سفراء القدس)

أقامت رابطة "شباب لأجل القدس" في الكويت (فريق تطوعي)، مساء اليوم الإثنين، الحفل الختامي لتكريم المشاركين في مشروع "سفراء القدس" بنسخته السادسة للعام 2023، بمسرح مكتبة الكويت الوطنية، بالتعاون مع عدة جهات رسمية وتطوعية.

وقال المسؤول الإعلامي للمشروع عبدالعزيز الدمخي إننا "نحتفي اليوم بتسع مبادرات قدمت لخدمة القضية الفلسطينية".

وأضاف الدمخي لـ"قدس برس" أن هذا التكريم "يأتي ختاماً لجهود المشاركين في مشروع سفراء القدس (6) الذين لم تلههم العطلة الصيفية عن التمسك بالقضية الفلسطينية وخدمتها ليكونوا شعلة تحرير المسجد الأقصى المبارك وكل فلسطين".

وقال مدير إدارة العمل التطوعي في "الهيئة العامة للشباب" (هيئة رسمية مقرها الكويت) وليد الأنصاري، إن "دعمنا لمشروع سفراء القدس (6) ، يأتي انطلاقاً من دور الهيئة في دعم الفرق التطوعية، ومنظمات المجتمع المدني على تأدية رسالتها في قضاياها التي تهتم بها".

وأضاف الأنصاري في كلمة له، أنه "لا شك أن قضية فلسطين من القضايا المهمة والمصيرية، التي تفخر دولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً بدعمها".

من جانبه، أكد رئيس قطاع الموارد المالية والتنمية في "نماء الخيرية" (مؤسسة خيرية) وليد البسام، أن "دولة الكويت تعتبر من أكبر الداعمين لفلسطين في كافة المنظمات والمحافل الدولية دون استثناء ايمانا منها بأن القضية الفلسطينية هي قضية المسلمين الأولى والمركزية، وهو ما تجلى بالسعي الكويتي الحثيث لدفع العالم للاعتراف بدولة فلسطين".

وأشار في كلمة له إلى أن "دولة الكويت دأبت على مدى العقود الماضية على دعم أبناء الشعب الفلسطيني وقضيتهم منذ ما قبل نكبة عام 1948م، حيث شكل أبناء الشعب الكويتي في عام 1936م أول لجنة مناصرة للشعب الفلسطيني وذلك بعد انتهاء الثورة الفلسطينية وقامت بجمع التبرعات، كما جمع تجار كويتيون أكثر من 500 ألف روبية لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين عام 1947م"

وبين البسام، دور مؤسسة نماء الخيرية في دعم الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى "أنها بداية من عام 2021 انطلقت أعمالها الخيرية إلى خارج الكويت، وكانت فلسطين من أوائل الدول المدرجة لتقديم الدعم الإغاثي لها".

وقال إن "دعمنا لمشروع سفراء القدس يأتي انطلاقاً دور نماء الخيرية في دعم الفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني على تأدية رسالتها".

وأكد أن "التحديات الراهنة يدفعنا الى المزيد من العمل والاجتهاد من اجل دعم القضية الفلسطينية لا سيما ان البلاد بمؤسساتها الرسمية والأهلية لم تدخر وسعاً في دعم الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة".

وهنأ المدير التنفيذي لرابطة "شباب لأجل القدس" يوسف الكندري الخريجين على جهودهم في دعم القضية الفلسطينية.

وقال الكندري في كلمة له خلال الحفل، إننا "نحتفي اليوم بمن بادر وأراد أن تكون له بصمة مميزة في حب الأقصى والقدس أعطوا من وقتهم وجهدهم حتى يعدوا العدة ويكملوا المسيرة ويورثوا الأجيال هذا العهد والوعد".

وأضاف أن “المسؤولية تقع علينا أفراداً ومؤسسات في تسخير كافة الإمكانيات للدفاع عن الأرض المقدسة”، وتابع أن "الأقصى وتراب فلسطين الحر يشتاقان إلى شباب الأمة من أبنائها وبناتها، يدافعون ويذودون ويحمون لا يكلّون ولا يملّون حتى يصلوا هناك فاتحين محررين غير مطبعين".

وكانت رابطة "شباب لأجل القدس" في الكويت، افتتحت مشروع "سفراء القدس" بنسخته السادسة تحت شعار "كن سفيراً للقدس 6"، في 12 آب/ أغسطس الماضي، لتأهيل بين 50 إلى 100 شاب وشابة، والاستفادة من جهودهم في العمل لأجل القدس والمسجد الأقصى.

المصدر: قدس برس