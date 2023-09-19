‏صبري: علينا تكثيف شد الرحال للأقصى لوقف انتهاكات الاحتلال ‏

قال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، إن المسجد الأقصى في هذه الأيام ثكنة ‏عسكرية احتلالية وأن عدد المقتحمين يزداد يومًا تلو الآخر.‏

وأضاف صبري في مقابلة هاتفية لـ" الرسالة نت": "التصعيد والاقتحامات يؤكد أن الأقصى في ‏خطر، مستنكرا هذه التجاوزات والاستباحة التي تزداد وتيرتها في الأعياد اليهودية، ولا تسقط ‏المسؤولية عن البلاد العربية والإسلامية، لأن الأقصى ليس للفلسطينيين وحدهم".‏

ودعا إلى شد الرحال للمسجد الأقصى للدفاع عنه ووقف الانتهاكات، في ظل زيادة التشديد على ‏الشباب المرابطين في الأقصى، حيث يتم منعهم من أداء الصلوات، بالإضافة إلى سحب الهويات، ‏واعتقالات العشرات من الشباب.‏

ويحتفل الاحتلال منذ الجمعة الماضية بعطلة رأس السنة العبرية والتي استمرت حتى الأحد، ‏على أن يُحيا في 24 سبتمبر/أيلول الجاري "يوم الغفران"، في حين يبدأ عيد "المظلة" أو ‏‏"السكوت" في 29 سبتمبر/أيلول الجاري ويستمر حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أما ‏عيد "بهجة التوراة" فيحل بدءا من السادس من الشهر نفسه.‏