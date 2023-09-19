‏صبري: علينا تكثيف شد الرحال للأقصى لوقف انتهاكات الاحتلال ‏

قال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، إن المسجد الأقصى في هذه الأيام ثكنة عسكرية احتلالية وأن عدد المقتحمين يزداد يومًا تلو الآخر.
وأضاف صبري في مقابلة هاتفية لـ" الرسالة نت": "التصعيد والاقتحامات يؤكد أن الأقصى في خطر، مستنكرا هذه التجاوزات والاستباحة التي تزداد وتيرتها في الأعياد اليهودية، ولا تسقط المسؤولية عن البلاد العربية والإسلامية، لأن الأقصى ليس للفلسطينيين وحدهم".
ودعا إلى شد الرحال للمسجد الأقصى للدفاع عنه ووقف الانتهاكات، في ظل زيادة التشديد على الشباب المرابطين في الأقصى، حيث يتم منعهم من أداء الصلوات، بالإضافة إلى سحب الهويات، واعتقالات العشرات من الشباب.
ويحتفل الاحتلال منذ الجمعة الماضية بعطلة رأس السنة العبرية والتي استمرت حتى الأحد، على أن يُحيا في 24 سبتمبر/أيلول الجاري "يوم الغفران"، في حين يبدأ عيد "المظلة" أو "السكوت" في 29 سبتمبر/أيلول الجاري ويستمر حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أما عيد "بهجة التوراة" فيحل بدءا من السادس من الشهر نفسه.