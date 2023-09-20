أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، استقر سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 2023 ، في مصرف سوريا مقابل الليرة، بينما شهد تذبذباً ملحوظاً في السوق السوداء في سوريا، مطلع التعاملات الصباحية، كما شهدت أسعار العملات الأجنبية في سوريا، تغيرات ملحوظة، ومن خلال موقع الرسالة نت نقدم لكم أحدث التغيرات على أسعار العملات بصورة يومية.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية

أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم الأربعاء سبتمبر 2023، سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، في أسواق العاصمة دمشق، 10900 ليرة للدولار الواحد، داخل مصرف سورية المركزي.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 500 ليرة للشراء، و510 ليرات للبيع.

أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023

سعر اليورو اليوم في سوريا

أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم الأربعاء سبتمبر 2023، وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، 14650 ليرة للشراء، و14750 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في سوريا

أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم، ليرة للشراء، و 2173.41 ليرة للبيع.

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سعر الدينار الأردني اليوم في سوريا

أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم، 11790.82 ليرة للشراء، و 11908.72 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم في سوريا

أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الليرة السورية اليوم، 2297.30ليرة للشراء، و2320.27 ليرة للبيع.