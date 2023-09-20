الشاباك يزعم: حماس تقف وراء محاولات تهريب المتفجرات إلى الضفة

زعم الشاباك (الإسرائيلي) في بيان رسمي له بعد تحقيق معمق، أن حماس تقف وراء محاولات تهريب مادة C4 من قطاع غزة إلى المسلحين في الضفة الغربية عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي في وقت سابق من هذا الشهر.

ووفق ما جاء في بيان الشاباك فإن أسيرين محررين من الضفة الغربية ومبعدين إلى قطاع غزة يقفان خلف عمليات تهريب المواد المتفجرة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية عبر معبر كرم أبو سالم.

ويؤكد أن المواد المتفجرة التي حاولت حماس تهريبها عبر معبر كرم أبو سالم قياسية قد يسمح وصولها لمن يمتلكها بتنفيذ هجمات جهنمية.

وأعلن الجيش (الإسرائيلي) بداية شهر سبتمبر الحالي إحباط تهريب مواد متفجرة من قطاع غزة ضمن شحنة ملابس من خلال معبر كرم أبو سالم".