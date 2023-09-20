العمل تعلن عن مشروع لتشغيل 600 خريج وخريجة

أعلن وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين، اليوم الأربعاء، عن اعتماد لجنة متابعة العمل الحكومي لمشروع صمود 4، لتشغيل 600 خريج وخريجة.

وأوضح الغصين في بيان تلقته "الرسالة نت"، أن مشروع صمود 4 سيشمل تشغيل400 من حملة شهادة البكالوريوس، و200 من حملة شهادة الدبلوم.

وأوضح الغصين أن مدة المشروع ستكون 4 شهور، 3 شهور براتب مدفوع من قبل لجنة متابعة العمل الحكومي، والشهر الرابع مدفوع من الجهات التي سيتم تشغيل الخريجين بها خلال المشروع.

وأكد وكيل وزارة العمل أنه سيتم الالتزام بنسب البطالة وفقاً للتخصصات والمحافظات، وتحديد نسبة خاصة للإناث وذوي الإعاقة، حيث سيستفيد خلال هذا المشروع من لم يتنسى له الحصول على فرصة تشغيل مؤقت سابقاً.

وشدد على أن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تُعطي أولوية كبيرة لدعم الخريجين، وتوفير فرص عملٍ لهم، من أجل التخفيف من نسب البطالة، منوها إلى أن أزمة البطالة لن تنتهي إلا برفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء الاحتلال.