الاحتلال يعتقل المرابطة المقدسية نفيسة خويص

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، يوم الخميس، المرابطة المقدسية نفيسة خويص من مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اعتقلت المرابطة خويص، أثناء سيرها في ميدان عمر بن الخطاب بالبلدة القديمة، واقتادتها إلى مركز "القشلة" للتحقيق.

وسبق أن أبعدت سلطات الاحتلال المرابطة خويص عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر، كما تعرضت الأحد الماضي، للاعتداء أثناء تواجدها ورباطها في منطقة باب السلسلة.

وفي سياق متصل، جددت سلطات الاحتلال قرار إبعاد المرابطة خديجة خويص عن الأقصى لمدة 6 أشهر، ومنعها من السفر لمدة 5 أشهر.

وكانت خويص تعرضت لسلسلة من الاعتقالات والاستدعاءات والتحقيق، والإبعاد عن المسجد الأقصى لفترات تتراوح ما بين أسبوع إلى 6 أشهر، وكذلك المنع من السفر.

وتواصل سلطات الاحتلال حملة الإبعاد عن الأقصى بحق المقدسيين والمرابطين والمرابطات وموظفي الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد، في محاولة لإتاحة المجال للمستوطنين لتنفيذ اقتحاماتهم دون أية قيود.