فيضانات ليبيا تشرد أكثر من 43 ألف شخص

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الخميس، أن أكثر من 43 ألف شخص نزحوا إثر الفيضانات التي شهدها شرق ليبيا، وتركزت في مدينة درنة.

وقالت المنظمة في تقريرها حول الوضع في شرق ليبيا بعد مرور العاصفة دانيال، إن نقص إمدادات المياه قد يكون دفع الكثير من الأشخاص النازحين إلى مغادرة درنة للتوجه إلى مدن أخرى في شرق وغرب البلاد.

وطلبت السلطات الليبية، من سكان المدينة عدم استخدام المياه من شبكة التوزيع المحلية باعتبار أنها ملوثة بسبب سيل الفيضانات.

وأعلنت الأمم المتحدة في مطلع الأسبوع أن وكالاتها لا سيما منظمة الصحة العالمية تعمل على منع انتشار أمراض وتجنب أزمة ثانية مدمرة في المنطقة، محذرة من مخاطر مرتبطة بالمياه وغياب مستلزمات النظافة الصحية.

وتسبّبت الفيضانات الناجمة عن انهيار سدين تحت ضغط الأمطار الغزيرة التي حملتها العاصفة دانيال في 10 سبتمبر/ايلول، في وفاة أكثر من 3300 شخص.