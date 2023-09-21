اتهام خمسة بلغاريين في بريطانيا بالتجسس لصالح روسيا

اتهمت المملكة البريطانية المتحدة، خمسة بلغاريين بالتجسس لصالح روسيا.

جاء ذلك، في تقريرٍ نشرته شبكة "بي بي سي" البريطانية، اليوم الخميس، أوردت فيه بأن الادعاء العام في المملكة المتحدة وجّه تهمًا لخمسة بلغاريين متواجدين في بريطانيا، يشتبه في عملهم بالتجسس لصالح روسيا.

وبحسب التقرير، فإن المتهمين الخمسة هم "أورلين روسيف (45 عاما) وبيزر دزامبازوف (41) وكاترين إيفانوفا (31) وإيفان ستويانوف (31) وفانيا غابيروفا (29)".

وأوضح أن المتهمين جمعوا معلومات مهمة بين أغسطس/ آب 2020 وفبراير/ شباط 2023، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وأشار إلى أن المتهمين سيمثلون أمام محكمة "وستمنستر" يوم الثلاثاء المقبل، بالعاصمة البريطانية لندن.

وفي المقابل، لم يصدر حتى صياغة هذا النص، أي تعليق رسمي من بلغاريا أو روسيا، حول التقرير البريطاني.