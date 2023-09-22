الجهاد تنعى شهيدها عبد الله أبو حسن من جنين

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين صباح اليوم الجمعة شهيدها عبد الله عماد أبو حسن (18 عاما) الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال في بلدة كفردان غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الجهاد في بيان صحفي إننا "نزف إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيدها المجاهد: عبد الله عماد أبو حسن (18 عاماً) من بلدة اليامون، ومن مقاتلي كتيبة جنين في سرايا القدس، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال التصدي لاقتحام بلدة كفردان غرب جنين".

وأضافت "إذ نعزي عائلة الشهيد، والدكتور المجاهد عماد أبو حسن بارتقاء نجله على طريق القدس، لنؤكد أن جرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا وانتهاك مقدساتنا لن تطفىء جذوة المقاومة، وإن هذا الدم الطاهر الممتد في كل الساحات سيكون وقوداً لجذوة الغضب والانتقام، وضريبة الانتماء لنهج الاشتباك حتى الحرية والخلاص".