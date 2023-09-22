اندلاع حرائق في مستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة

تسببت بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة، ظهر اليوم الجمعة، باتجاه المستوطنات (الإسرائيلية) المحاذية للقطاع باندلاع حرائق واشتعال نيران.

وأفادت خدمة الإطفاء والإنقاذ (الإسرائيلية)، بإخماد 5 حرائق في مستوطنات الغلاف بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة.

وقالت قناة "كان" العبرية، إنّ حريقًا اندلع في أحراش داخل السياج الفاصل، بفعل بالونات حارقة من غزة.

وذكر شهود عيان من المستوطنات المحاذية للمنطقة الحدودية، أنهم شاهدوا إطلاق كميات كبيرة من البالونات الحارقة باتجاه منطقة الغلاف الحدودي مع قطاع غزة في ساعات الصباح الباكر هذا اليوم.

ويطلق الشبان الفلسطينيون البالونات الحارقة؛ ردًّا على اعتداءات الاحتلال (الإسرائيلي)، بحق سكان القطاع.