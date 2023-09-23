قررت جمهورية الكونغو الديمقراطية نقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة، فيما ستفتتح (إسرائيل) سفارة لها في كينشاسا، بحسب ما أعلنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عقب اجتماع جمعه برئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، اليوم الجمعة، أنّ الزعيمين بحثا خلال اللقاء تعزيز العلاقات بين دولة الاحتلال والكونغو الديمقراطية، في "مجالات الزراعة والتجارة والأمن والسايبر".

وقال نتنياهو في ختام اللقاء: "كانت لنا محادثة مثمرة للغاية مع رئيس الكونغو الديمقراطية. اتفقنا على أن تفتح إسرائيل سفارة في كينشاسا وأن تنقل الكونغو الديمقراطية سفارتها من تل أبيب إلى القدس. هذان إعلانان جيدان وأعتقد أنهما يعكسان رغبتنا المشتركة في تعزيز علاقاتنا".

من جانبه، قال تشيسكيدي، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية: "كانت لنا محادثات ممتازة مع نتنياهو. تناولت المحادثات علاقاتنا الممتازة وسبل تعزيزها بشكل أكبر".

وأضاف: "ناقشنا أيضاً كيفية التقريب بين البلدين من خلال تطوير المزيد من المشاريع الاستثمارية في مجال الأمن والدفاع السيبراني. وللتأكيد على ذلك، وافقت إسرائيل على فتح سفارة في كينشاسا، ومن ناحية أخرى، وافقت جمهورية الكونغو الديمقراطية على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس".

وتتواجد سفارات معظم الدول التي لها تمثيل دبلوماسي في (إسرائيل) في مدينة تل أبيب، باستثناء الولايات المتحدة التي نقلت سفارتها إلى القدس المحتلة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وتبعها لاحقاً كل من كوسوفو وغواتيمالا وهندوراس، كما افتتحت بابوا غينيا الجديدة، سفارة لها في القدس خلال سبتمبر الجاري.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت باراغواي أنها ستعيد سفارتها من تل أبيب إلى القدس.