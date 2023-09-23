قاسم يرحّب بموقف رؤساء دول أمريكا اللاتينية المطالب بإنهاء الاحتلال

رحب عضو قيادة حركة "حماس" في الخارج، هشام قاسم، بمواقف رؤساء دول أمريكا اللاتينية، تشيلي وكوبا والبرازيل وبوليفيا وكولومبيا، في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذين طالبوا الأمم المتحدة بإدانة اضطهاد الفلسطينيين، ودعوا لإنهاء الاحتلال (الإسرائيلي)، والسماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه في تقرير المصير في إقامة دولة حرة ومستقلة.

وأكد قاسم السبت، أن القضية الفلسطينية تحظى بدعم كبير ومقدّر من جانب شعوب وحكومات القارة اللاتينية، التي تحمل توجهات مناهضة لسياسات الاحتلال، وإجرامه بحق شعبنا، مشيرًا إلى أن أمريكا اللاتينية تجمعها بالقضية الفلسطينية روابط وجدانية وإنسانية تاريخية، على رأسها الكفاح المشترك ضد الاستعمار.

ولفت إلى أن المواقف السياسية الأخيرة لدول أمريكا اللاتينية تقدم نتيجة عملية لفشل الاحتلال وشركائه حول العالم في عزل الفلسطينيين في الخارج عن مشروعهم الوطني.

وبيّن أن فلسطينيي الشتات، لاسيما في دول تلك القارة، أظهروا تمسكهم بهويتهم الوطنية، وفشل مشاريع الاحتلال.