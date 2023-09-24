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^200 مثال: غزة العزة

غالانت يصل الغلاف ويقرر تعزيز تواجد الجيش حول غزة

يوآف غالانت
يوآف غالانت

الرسالة نت- القدس المحتلة

قرر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت تعزيز قوات الجيش في مناطق غلاف غزة بكتيبة إضافية على ضوء التوتر الذي تشهده الحدود منذ أيام وعودة الحرائق بفعل البالونات الحارقة.

وقال غالانت في ختام زيارة أجراها لمناطق الغلاف إنه قرر تعزيز المنطقة بكتيبة عسكرية إضافية.

وأضاف: "وصلت صباح اليوم إلى غلاف غزة للحصول على صورة للأوضاع الأمنية من قادة القوات، ثم جلسة تقييم للوضع مع قائد الأركان، مسئول شعبة الاستخبارات ومسؤول شعبة العمليات، والجيش ومقاتليه وبقية الأذرع الأمنية يقفون صفاً واحداً براً وبحراً وجواً لحماية الإسرائيليين".

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