قرارات حكومية للحد من البطالة.. هذه تفاصيلها ‏

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن لجنة العمل الحكومي أقرت مجموعة ‏من القرارات والسياسات للحد من مشكلة البطالة خلال اجتماعها مع مجموعة من الوزارات ‏المختلفة.‏

وأضاف معروف ‏في‏ حديث خاص مع (الرسالة نت)، إن التدخلات التي تم إقرارها ستعمل على الحد ‏من مشكلة البطالة التي يعاني منها الخريجون، مشيرا إلى أن أول القرارات التي اتخذتها الحكومة ‏في غزة هي إعادة تفعيل برنامج صمود لتشغيل الخريجين وتوفير المئات من فرص العمل ‏للخريجين من درجة البكالوريوس والدبلوم.‏

وذكر أنه سيتم تمويل ثلاثة آلاف مشروع عبر مؤسسات حكومية ممثلةً بصندوق إقراض الشباب، ‏وهيئة تشجيع الاستثمار، فيما سيتم تمويل الجزء الآخر من خلال شراكات مع مؤسسات مختلفة ‏كما جرى في المشروع الذي تعكف عليه وزارة العمل حاليا بالتعاون مع مؤسسة تمكين لتوفير ‏قروض حسنة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.‏

وأوضح معروف أنهم اعتمدوا مجموعة من التسهيلات والتخفيضات الضريبية لشركات التشغيل، ‏لافتا إلى أن زيادة عدد العاملين وتوفير فرص عمل من قبل الشركات سيمنحها الفرصة لزيادة ‏التسهيلات من وزارة المالية.‏

وضمن جهود توفير فرص عمل للخريجين أكد أن هناك قرارا باستيعاب 10 آلاف خريج للعمل في ‏قطر والكويت، بالإضافة لفتح النافذة الإلكترونية للعمل عن بعد.‏

ووفق معروف فإنهم جهزوا قاعدة بيانات للموارد البشرية الموجودة خاصة للخريجين، والمهارات ‏التي يمكن أن تكون مطلوبة على مستوى خارجي، بحيث تكون نافذة رئيسية موثوقة تضمن سهولة ‏الوصول لمن يحتاج أي فرصة عمل، بالإضافة لتوفير قاعدة بيانات للشركات الراغبة ‏في الاستعانة بخبراء.‏

وأوضح أن الحكومة أقرت مشاريع لتعزيز العمل على إنشاء وحدات سكنية للأزواج الشابة وذوي ‏الدخل المحدود، وتوفير فرص للاستثمار الداخلي، حيث تساهم الحكومة بالأرض والبناء ‏على المستثمر.‏

وقال: "جزء من الجهد الحكومي المبذول هو تنشيط القطاع الاقتصادي، وخلال الفترة الماضية ‏كان لدينا توجهات ساهمت بدعم المنتج المحلي وإعادة إحياء قطاعات كانت تمثل في وقت من ‏الأوقات فرص عمل لعشرات الاَلاف من أبناء شعبنا وتحديدًا قطاع نسيج الألبسة بشكل عام".‏

ولفت إلى أن سياساتهم المتبعة ساهمت خلال العام الماضي في توفير فرص عمل لعشرات آلاف ‏العمال الذين بدأوا العمل في قطاع الملبوسات من خلال فتح باب التصدير للخارج، وتم حصر ‏والتأكد من عمل أكثر من 200 مصنع وورشة لمحل الألبسة نتيجة السياسات والتوجهات التي ‏تمت لدعم قطاع الملبوسات الفلسطينية.‏