منحة 1100 جنيه شهريًا.. الحكومة تزف بشرى سارة لهؤلاء السيدات

أصبحت مؤشرات البحث في تزايد مستمر خلال الساعات القليلة الماضية على محرك البحث الشهير "جوجل"، بهدف الاستفسار عن منحة 1100 جنيه شهريًا خلال 2023.

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء زيارتها لمحافظة الإسكندرية بهدف تدشين حملة "رحلة الألف كيلو متر" من محافظة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم قراراً يقضي بصرف 600 جنيه دعمًا نقديًا و500جنيه دعمًا عينيا إضافيا لمدة ثلاثة أشهر للرائدات الاجتماعيات تقديرًا لدورهن وجهودهن في المجتمع، بالإضافة إلى تحمل وزارة التضامن الاجتماعي قيمة المصروفات المدرسية والجامعية لأبنائهن في المراحل التعليمية المختلفة.

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صرف منحة جديدة للسيدات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه بجانب صرف منحة جديدة للسيدات، أنه من المتوقع تحمل الوزارة قيمة المصروفات الدراسية الخاصة بأبنائهم سواء كانت المصروفات الدراسية أو الجامعية في مختلف المراحل التعليمية.

منحة الولادة للسيدات العاملات

وفي نفس السياق، تبحث السيدات عن منحة الولادة للسيدات العاملات من التأمينات الاجتماعية في مختلف الهيئات الحكومية والهيئات الاقتصادية، وينطبق هذا القرار على جميع السيدات العاملات بالقطاع الخاص والعام، والعاملات في الهيئات الاقتصادية.

منحة الولادة من التأمينات الاجتماعية

أما عن منحة الولادة من التأمينات الاجتماعية، فتستطيع السيدات الحصول عليها بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة، وهذا من خلال تعويض الأجر على أساس الاشتراك والذي يصل لـ75%.

شروط منحة الولادة من التأمينات الاجتماعية