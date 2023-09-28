طقس فلسطين اليوم .. حارا نسبيا إلى حار وصافيا بوجه عام

يكون طقس فلسطين اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 حارًا نسبيًا إلى حار وصافيًا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام ولطيفاً في معظم المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة يكون طقس فلسطين حارًا نسبيًا إلى حار وصافيًا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.