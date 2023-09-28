اعتقال شاب وإصابات خلال مواجهات في يعبد

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الخميس، شابا وأصابت مواطنين بالاختناق، خلال مواجهات في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت عددا من الأحياء في يعبد، ما أدى لاندلاع مواجهات في محيط المدارس، أصيب خلالها عشرات المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أمين أبو بكر، خلال تواجده في محيط منطقة المدارس.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، 851 اعتداءً، خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، وفق تقرير أصدرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.