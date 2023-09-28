وزير السياحة (الإسرائيلي): التجول في الرياض يشبه التجول في تل أبيب

وصف وزير السياحة (الإسرائيلي)، حاييم كاتس، الاستقبال الذي تلقاه في العاصمة السعودية، الرياض، بـ"الحميمي"، الخميس، وشبه التجول في شوارع الرياض بالتجول في شوارع تل أبيب، على حد تعبيره.

ونقلت الصفحة العربية لوزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة "إكس"، تويتر سابقا، (إسرائيل بالعربية)، تصريحات الوزير (الإسرائيلي) لقناة i24news، والتي قال فيها: "استقبالنا في الرياض كان حميميا والتجوال في شوارعها أشبه بالتجوال في شوارع تل أبيب".

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" صورة لكاتس وهو يقف أمام صورتين إحداهما للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والثانية للملك الراحل، عبدالعزيز آل سعود، وإلى جانبه علم المملكة.

ووصل وزير السياحة (الإسرائيلي)، إلى الرياض، الثلاثاء، في أول زيارة رسمية لوزير من الكيان إلى المملكة العربية السعودية، تزامنًا مع تقارير حول محادثات لتطبيع العلاقات بين البلدين.

ويترأس كاتس الوفد (الإسرائيلي) إلى مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للسياحة المنعقد في الرياض، في يومي 27 و28 سبتمبر/أيلول، حسبما أفاد حساب "إسرائيل بالعربية".