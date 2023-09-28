الاحتلال يعتقل المرابطة في القدس سماح محاميد

اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الخميس، المرابطة في مدينة القدس سماح محاميد، من مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل.

ومددت سلطات الاحتلال اعتقال المرابطة محاميد بعد استدعائها للتحقيق، ضمن حملة الانتهاكات المتصاعدة في مدينة القدس.

ويواصل الفلسطينيون عامة والمقدسيون بشكل خاص، تصديهم لمخططات الاحتلال ومستوطنيه بالرباط والحشد في ساحات الأقصى، رغم انتهاكات الاحتلال وتضييقاته.

وتوافق اليوم الخميس (28 سبتمبر/ أيلول)، الذكرى السنوية الـ 23 لانطلاق شرارة الانتفاضة الثانية المعروفة بـ "انتفاضة الأقصى" حيث اندلعت من باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس، وامتدت إلى كافة أنحاء فلسطين، ثم تحولت إلى انتفاضة مسلحة.

وأسفرت الانتفاضة عن استشهاد 4412 فلسطينيا، وإصابة 48322 آخرين، فيما قتل 1069 إسرائيليًّا وأصيب 4500 آخرين.

وتأتي ذكرى الانتفاضة هذا العام، مع تصاعد مخططات الاحتلال لتهويد المسجد الأقصى المبارك، والاقتحامات الكبيرة للمستوطنين لباحاته خلال الأعياد اليهودية التي تستمر حتى الأول من أكتوبر/ تشرين أول الجاري.