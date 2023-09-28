قتيل بجريمة إطلاق نار في النقب وإصابة حرجة في الفريديس

قتل شخص (50 عاما) من منطقة النقب، في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء الخميس، بالقرب من تقاطع "بيت كاما" في شارع 6، في حين أصيب شاب بجراح حرجة إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة الفريديس، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 182 قتيلا.

وأكدت مصادر في الداخل المحتل، أن ضحية جريمة إطلاق النار التي وقعت في منطقة تقع على بعد نحو 7 كيلومترات شمال مدينة رهط، هو عيد الزيادين (70 عاما) من قبيلة العزازمة، وهو من الشخصيات المعروفة في منطقة النقب.

وعُلم أن الضحية في النقب من سكان منطقة وادي النعم، جنوب مدينة بئر السبع. وأشارت مصادر محلية إلى أن الجريمة ارتكبت على خلفية ثأر بين عائلات متنازعة في ما بينها بالنقب، الأمر الذي أشارت إليه الشرطة في بيانها.



المصدر: عرب 48