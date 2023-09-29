الاحتلال يُفرج عن مقدسي بشروط مشددة

فرضت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، الحبس المنزلي على شاب من القدس، كشرط للإفراج عنه، بالإضافة لعقوبات أخرى أبرزها الإبعاد عن المسجد الأقصى.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيانٍ مقتضب، إن شرطة الاحتلال أفرجت عن الشاب يوسف الرشق؛ شرط الحبس المنزلي لـ 13 يومًا، والإبعاد عن الأقصى، وغرامة مالية تقدر بـ 2000 شيقل، والمنع من السفر 3 أشهر.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد وفرض الغرامات، بهدف فض المقدسيين عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.