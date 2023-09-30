 (التكييش) المحظور معلن في غزة!

شاهدت باستغراب وصدمة الفيديو المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي لتجار في قطاع غزة، والذي يروّج علنا لأحد أشكال "الربا"، وحث متعاملي البنوك للحصول على مرابحات لشراء أجهزة كهربائية ومواد أخرى، ليس من باب الانتفاع بها، وإنما لإعادة بيعها بغرض الحصول على المال.

تلك العملية تعرف بما يسمى "التكييش"، وتقوم فكرتها على تسييل البضاعة للمواطنين على شكل مال بسعر أقل من قيمة الشراء.

ما يدعو له التاجر ليس مجرد ممارسة اقتصادية فردية عابرة، بل هو نظام له تداعيات وآثار على الاقتصاد الوطني والمواطنين، حيث يتكبّد المواطن المغلوب على أمره خسارتين، الأولى تتمثل بالقيمة الإضافية على ثمن السلعة التي يدفعها المواطن للبنك كمرابحة، وتتجاوز في بعض المعاملات 40%، والثانية بالخسارة الناتجة عن إعادة بيع السلعة للتاجر وتبلغ أحيانا أكثر من 10%، وبذلك يدفع المواطن مبلغا إضافيا يفوق 50% على سعر السلعة.

الضغط المالي الكبير والتكلفة المرتفعة التي يتكبدها المواطن جراء "التكييش"، يعرّضه لمخاطر التعثر وعدم القدرة على السداد وزيادة الديون ومن ثم السجن.

ولتقريب الصورة أكثر للأذهان نورد المثال التالي، لو افترضنا أن شخصا أراد أن يشتري أجهزة بمبلغ 10.000$ على أن تسدد على 7 سنوات فإن البنك سيمنحه المرابحة مع زيادة 6% عن كل سنة بإجمالي 42% إضافية، أي أن إجمالي المبلغ الذي سيدفعه المواطن مقابل استفادته من شراء أجهزة بقيمه 10.000$ هو مبلغ 14.200$ للبنك، وإذا ما أراد إعادة بيع الأجهزة لمحلات "التكييش" لن يشتروها في أحسن الأحوال بأكثر من 8000$ وبهذا يكون المواطن مطالبا بدفع مبلغ 16200$ مقابل الانتفاع ب 8000$.

من الجدير بالذكر أن هذه الظاهرة لا تهدد فقط المتعاملين بها، إنما تتجاوز مخاطرها ذلك لتصل إلى الاقتصاد المحلي والمجتمع ككل، فانتشار الظاهرة يؤدي إلى تقليل القيمة الحقيقية للسلع، مما يضر بالتجار ويؤدي بهم إلى الإفلاس، كما أنه يعمل على زيادة غنى الغني، وفقر الفقير مما يتسبب في بروز الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع، مؤثرا بذلك على منظومة القيم العامة.

ولأجل ما سبق لابد من محاربة حقيقية "للتكييش" من الحكومة في غزة وذلك من خلال اتباع الإجراءات التالية:

سن قانون رادع يجرّم التعامل بالتكييش. العمل على ضخ سيولة نقدية في القطاع من خلال رفع رواتب الموظفين وعدم المساس سلبا به بأي حال من الأحوال. نشر الوعي بين المواطنين بالمضار المترتبة على الأمر. القيام بدور الرقابة الفاعلة على الشركات والمؤسسات ورصد التجاوزات والتعامل العاجل معها. إنشاء الصناديق التعاونية والتكافلية والتي تُعنى بالإقراض الحسن وتعزيزه بكل السبل.

وختاما نعي أن الظرف في غزة صعب واستثنائي وأن مستويات الفقر والبطالة بلغت أكثر من60% لكن هذا لا يبرر مطلقا الوقوع في الحرام، "فالتكييش" أحد أوجه بيع العينة التي نهى رسولنا الكريم عنها فقال عليه السلام (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ).