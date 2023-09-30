برشلونة يقطع العلاقات مع إشبيلية

أعرب برشلونة في بيان رسمي اليوم الجمعة، رفضه لما وصفه بالهجوم "غير المبرر وغير اللائق" من قبل نادي إشبيلية، بعد رفض الأخير تواجد ممثلين له في ملعب مونتجويك قبل مباراة الفريقين أمس.

ونشر النادي الأندلسي بيانا للجمهور، أبدى خلاله سخطه ورفضه للممارسات التي قام بها القادة السابقون لبرشلونة المتهمون في "قضية نيجريرا"، بينما يرى برشلونة أن ذلك هجوما على المؤسسة الكتالونية و"إهانة غير مقبولة".



وأضاف برشلونة في بيانه: "ما يسمى بقضية نيجريرا، لا يمكن أن يمثل ذريعة لمثل تلك الإجراءات، نظرا لأن الإجراء القضائي في مرحلة مبكرة للغاية، وهذا يوضح موقف إشبيلية باستباق الحكم بشأن نماذج افتراضية، باعتبارها معتمدة بالفعل".



وتابع: "علاوة على ذلك، فإن القرار القضائي الذي تم الإخطار به بالأمس، لا يغير بأي شكل الوضع الفعلي والقانوني لنادي برشلونة، وأن الأمر مشكوك فيه للغاية من الناحية القانونية ولم يثبت الأمر بعد".



وواصل: "تدخل رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، منذ أشهر في اجتماع استثنائي لرابطة الدوري الإسباني انعقد بوضوح لهذه القضية، وقدم جميع أنواع التفسيرات والإيضاحات في هذا الصدد".



وأتم: "في مواجهة هذا الموقف غير المقبول وغير المبرر من نادي إشبيلية، يعتبر نادي برشلونة أن جميع علاقاته مع إشبيلية مقطوعة، طالما أنه لم يصحح موقفه الحالي".