حماس: بوصلتنا ستبقى موحدة نحو تحرير القدس والأقصى

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنَّ هبّة القدس المباركة منذ ثلاثة وعشرين عاماً، والمتواصلة في جذوتها، دليل على وحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال وإحباط كل مخططاته الخبيثة الرامية للنيل من مقدساتنا، مشددةً على أن بوصلتنا ستبقى موحّدة حتى التحرير والعودة وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

واستحضرت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الأحد بكل فخر واعتزاز، الذكرى الثالثة والعشرين لأحداث هبَّة القدس في أكتوبر/ تشرين الأوَّل من عام 2000، التي انتفض خلالها أهلنا الأبطال في أراضينا المحتلة عام 48م، ضد الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته ضد مدينة القدس المحتلة وانتصاراً للمسجد الأقصى المبارك، وارتقى خلالها 13 شهيداً وأصيب المئات منهم.

وأوضحت الحركة أن هبة القدس ستظل شاهدة على عمق انتماء شعبنا في الداخل الفلسطيني المحتل لقضيته ومقدساته، وإيمانه الرّاسخ بأهمية استمرار نضاله من أجل المحافظة على هُويته الوطنية والتمسّك بحقوقه وثوابته، مهما حاول الاحتلال عزله عنها، بالاعتقال أو زرع الفتنة ونشر الجريمة المنظّمة بين أبنائه.

وترحمت حركة حماس على شهداء شعبنا الأبرار، مشيدةً بتضحياتهم وصمودهم في جميع القرى والبلدات الفلسطينية المحتلة، في الجليل والمثلث والنقب، نصرة للقدس والأقصى.

وثمنت تمسّكهم بحقوقهم ودفاعهم عن ثوابتهم وهُويتهم الوطنية، داعيةً إياهم إلى مواصلة هذه المسيرة النضالية المباركة، حتى تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.