أكثر من 880 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوساً تلمودية على أبوابه

تعرض المسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد لعدوان واسع من قوات الاحتلال والجماعات الاستيطانية، التي نظمت اقتحامات لمئات المستوطنين منذ ساعات الصباح بحجة الاحتفال بما يسمى عيد العرش.

وقالت مصادر مقدسية إن أكثر من 880 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم على فترتين، بالتزامن مع اعتداءات على المرابطين والصحفيين، خلال محاولتهم التصدي للمستوطنين عند باب السلسلة.

وحاول أحد المستوطنين إدخال قرباني حيواني لذبحه داخل المسجد الأقصى، بينما تجول المستوطنون على أبوابه حاملين القرابين النباتية وحاولوا اقتحام ساحة الغزالي بها، بالتزامن مع رقصات وغناء وطقوس تلمودية عند أبواب الأسباط وحطة والملك فيصل.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الطفل عبد الله الحلواني، في منطقة باب الحديد أحد أبواب المسجد الأقصى؛ تمهيداً لنقله لمركز تحقيق القشلة، مع استمرار اقتحام المستوطنين لسوق القطانين الذي أغلق أمام المقدسيين تجارًا وأهالي؛ لإتاحة المجال للمستوطنين بأداء طقوسهم أمام الأقصى.

وأكدت الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، أن ما يتعرض له المسجد الأقصى تحول خطير تنفذه حكومة الاحتلال الفاشية والجماعات الاستيطانية التي تسعى لهدم المسجد المبارك.

ونبه رئيس الهيئة ناصر الهدمي إلى أننا أمام مرحلة خطيرة جدا، إذا استطاع الاحتلال تخطيها فإن ذلك ينذر بالاستيلاء على المسجد الأقصى.

وأوضح أن الواقع في المسجد المبارك مؤلم، وأن الاحتلال ماض في مخططه الاستراتيجي المتمثل ببناء الهيكل المزعوم، وتغيير الواقع في المسجد الأقصى.

وشدد الهدمي على ضرورة وجود خطة استراتيجية لمواجهة مخططات الاحتلال، وأن يكون للأمة دور حقيقي تجاه نصرة المسجد الأقصى، بالوصول إليه والرباط الدائم فيه.

حرية نيوز