وزير الحكم المحلي للرسالة: ورقة الفصائل بغزة غير كافية (ومجرد حكي إعلام)

قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، إن الرسالة التي سلمتها لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية بغزة ، والتي تطالب عبرها بإجراء الانتخابات المحلية في القطاع "غير كافية ومجرد كلام في الإعلام".

وأرسلت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة، رسالتها بشكل رسمي للدكتور محمد اشتيه رئيس مجلس الوزراء في رام الله، إذ أرسل الأستاذ خالد البطش بوصفه منسق القوى الوطنية والإسلامية مباشرةً للسيد اشتية وفق مصادر "الرسالة نت" في تناقض واضح عما يقوله وزير الحكم المحلي.

وأضاف الصالح في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "كل ما نسمعه هو مجرد حكي إعلام، طالما لم يصلنا شيء محدد من حركة حماس".

وتابع "المطلوب بشكل واضح رسالة نصيّة من حركة حماس، واللجنة الإدارية التي تسيّر أعمال القطاع، وتبدي فيها موافقة على إجراء الانتخابات، وتوجهها لرئاسة السلطة".

وأكمل يقول: "نريد تعهد صريح من حماس بإجراء الانتخابات وفق الإجراءات التي تمت في المحافظات الشمالية، ودون تدخل منها".

والتقت القوى والفصائل الفلسطينية بمن فيهم ممثلون عن حركتي حماس وفتح مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، خلال زيارته للقطاع، الأربعاء الماضي وأبلغته بوجود اجماع وإرادة وطنية لإجراء الانتخابات المحلية.

وقال هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية لـ"الرسالة نت"، إن هناك اجماع فصائلي واسع على إجراء الانتخابات بغزة، وأن اللجنة ستبذل جهودها؛ للضغط على المستوى السياسي للعمل على إجراء الانتخابات المحلية.

وتنشر "الرسالة نت" صورة مرفقة عن الرسالة التي وجهّها البطش لرئيس حكومة رام الله د. محمد اشتيه.

صورة مرفقة عن الرسالة (وهي سرّبت من وسائل إعلام أخرى وتأكدت الرسالة من صحتها)



