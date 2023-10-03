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قاسم: منع المصلين من الوصول للأقصى تصعيد للحرب الدينية على مقدساتنا

الرسالة نت - غزة

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن منع الاحتلال الصهيوني للمصلين من الوصول للمسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي في الخليل، تصعيد جديد وخطير للحرب الدينية على مقدساتنا في كل مكان.

وقال قاسم، اليوم الثلاثاء: "إن هذا السلوك العدواني من الاحتلال، انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية، واستهتار بمشاعر كل العرب والمسلمين".

وأشار إلى أن شعبنا الفلسطيني المرابط في كل الساحات سيواصل نضاله ضد السياسة التهويدية، ولن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال، داعيًا الشباب المقاوم إلى تصعيد ضرباته رداً على عدوان الاحتلال على مقدساتنا وأهلنا في القدس.

 

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القدس الاقصى حرب دينية

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