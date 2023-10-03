المرابطون في القدس.. إرادة ثابتة تكسر غطرسة الاحتلال في الأقصى

يواصل المرابطون في مدينة القدس المحتلة، تصديهم لاعتداءات الاحتلال واقتحامات المستوطنين المستمرة للمسجد الأقصى، رغم المضايقات الكبيرة والبطش الذي يمارسه جيش الاحتلال بحقهم.

وقال المرابط المقدسي أبو بكر الشيمي إننا "لن نترك المسجد الأقصى المبارك، ورباطنا فيه مستمر، ومعركتنا مع الاحتلال مستمرة".

وأضاف الشيمي أن "الأقصى لم ولن نتركه أمام انتهاكات المستوطنين"، مطالباً بالتواجد في المسجد المبارك وعلى أبوابه لصد اقتحامات المستوطنين.

وتابع قائلاً: "ملاحقات الاحتلال لن تثنينا عن الرباط والتواجد على أبواب الأقصى"، داعياً إلى تأدية صلاة الفجر في الأقصى واستمرار الرباط فيه للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

وكانت المرابطة المقدسية هنادي الحلواني قد قالت قبل اعتقالها الأخير: “لن نبرح مكاننا وسنبقى مدافعين عن المسجد الأقصى”، داعية الدول العربية لمواصلة الدعم والدفاع عن الأقصى

من جانبها، أوضحت المرابطة عايدة الصيداوي أنه تم الاعتداء عليها ودفعها، مؤكدة “لكن سأبقى شوكة في حلق المستوطنين”.

وأضافت الصيداوي: “الاحتلال لن يثنينا عن مواصلة الرباط والدفاع عن المسجد الأقصى، فالأقصى لنا ومن حقنا، ويجب أن نرابط ونعتكف ونتواجد في المسجد”.

وجددت مجموعات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، استباحتهم للمسجد الأقصى المبارك، في رابع أيام عيد "العُرش" اليهودي، بحماية مشددة من قوات الاحتلال (الإسرائيلي).

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن أكثر من 100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في رابع أيام ما يسمى "عيد العرش"، في أول أوقات الاقتحام.

ومنعت قوات الاحتلال الصحفيين من التغطية الإعلامية في محيط المسجد الأقصى المبارك، وقامت بإبعادهم عن المكان.

واعتدت قوات الاحتلال أمس الاثنين، على المرابطين والمرابطات في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بالضرب والتنكيل والاعتقال.

ويستمر عدوان عيد "العُرش" حتى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حيث تسعى الجماعات الاستيطانية لتسجيل رقم قياسي جديد في عدد المقتحمين هذا العام.