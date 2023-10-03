هل فلسطين على موعد مع أعاصير خلال الشتاء القادم؟ الراصد الجوي يجيب

هل فلسطين على موعد مع أعاصير خلال الشتاء القادم؟ .. يطلعنا الراصد الجوي ليث العلامي على توقعات الحالة الجوية خلال موسم الشتاء المُقبل.

هل يحمل فصل الشتاء أمطارًا غزيرة؟ راصد جوي يجيب

صرح الراصد " للرسالة" أن فلسطين ستشهد -بمشيئة الله- موسم ماطر مُبشر خلال هذا الموسم مشيرًا إلى أن زختا الأمطار في نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر كانت خير دليل على أن الموسم سيكون كثير الغيث.

توقعات الحالة الجوية

توقع المختص أن هذا الموسم سيكون أفضل من الأعوام 3 الماضية حسب متابعته للخرائط الجوية ولزختا المطر التي حدثت في وقت سابق .

المنخفض القادم

وفي السياق ذاته قال : " من المبكر الحديث عن منخفض جوي قريب فالأيام القادة ستشهد أجواء خريفية مستقرة.

ويشير إلى أن الأمطار التي هطلت على فلسطين في نهاية شهر سبتمبر كانت نتيجة تأثر البلاد بإعصار (دانيال) الليبي