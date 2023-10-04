قوات الاحتلال تداهم منزل القيادي بحماس أبو عرة وتعتقل نجله بطوباس

داهمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الأربعاء، منزل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ مصطفى أبو عرة، واعتقلت نجله في محافظة طوباس.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل القيادي أبو عرة وقامت بحملات تفتيش وتخريب بالمنزل، قبل أن تقوم باعتقال نجله زين الدين من بلدة عقابا في طوباس.

وتعرض الشيخ مصطفى أبو عرة للاعتقال على يد قوات الاحتلال وأجهزة السلطة، وكان اعتقاله الأول في سجون الاحتلال نهاية عام 1990 لمدة ثلاثة أشهر.

والقيادي أبو عرة أحد المبعدين إلى مرج الزهور جنوب لبنان، برفقة 400 فلسطيني من قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ويعاني الشيخ أبو عرة من أوضاع صحية صعبة، نظراً لكبر سنه، وجرى تحويله في اعتقاله الأخير بسجون السلطة إلى المستشفى بعد تدهور صحته.