حظر ألماني على الناشط مصعب أبو العطا ومظاهرة في العاصمة باريس ‌‌تضامنًا مع الأسرى

فرضت السلطات الألمانية حظرًا سياسيًا على عضو شبكة صامدون للتضامن مع الأسرى في ألمانيا مصعب أبو عطا حتى 31 أكتوبر الجاري بعد اقتحام منزله، لمنعه من حضور الفعاليات الداعمة لفلسطين وتنظيمها، وذلك في ظل تصاعد سياسة القمع ضد الفلسطينيين.

‌الخارجية تُدين.. الاحتلال يمنع وزراء أوروبيين من زيارة المناطق (ج)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين منع حكومة الاحتلال وزراء خارجية إيرلندا والنرويج وبريطانيا من زيارة قرى في المناطق (ج) بالضفة الغربية بصورة تعسفية ومخالفة للقانون الدولي، يذكر أن المناطق (ج) تواجه خطر التطهير العرقي بهدف توسيع المستوطنات.

‌‌على خلفية مهرجان فلسطيني.. "بنسلفانيا" ترفض التدقيق في المشاركين

رفض رئيس مجلس أمناء بنسلفانيا الأمريكية "سكوت بوك" التدقيق في ضيوف مهرجان "فلسطين تكتب" الذي عقد بالجامعة الشهر المنصرم، قائلًا: "لن يكون ذلك مناسبًا، ولا يريد مجلس إدارتنا ولا قيادة الجامعة أن يكونا في مجال التدقيق والموافقة على كل من بضعة آلاف من المتحدثين الذين تتم دعوتهم من قبل أعضاء هيئة التدريس أو مجموعات الطلاب للتحدث في حرمنا الجامعي كل عام".

‌بسبب ممارسات الاحتلال.. الكشف عن تهجير 13 عائلة من مسافر يطّا

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بفلسطين (أوتشا) عن تهجير قوات الاحتلال لـ (13) عائلة فلسطينية تضم 44 طفلاً منذ مطلع تموز المنصرم، جاء ذلك بعد سلسلة من المضايقات التي فرضتها سلطات الاحتلال على سكان المنطقة.

‌‌مطالبين بالإفراج عنه.. وقفة مساندة لجورج عبد الله بجامعة تولوز

نظمت رابطة فلسطين ستنتصر وقفة طلابية تضامنية في جامعة “تولوز جان جور إيرس”؛ للمطالبة بالإفراج عن الناشط جورج عبدالله المعتقل في السجون الفرنسية منذ 39 عامًا على خلفية دعمه لفلسطين، يأتي ذلك ضمن فعاليات الشهر الدولي للتعبئة من أجل تحرير "عبدالله".

‌‌‌تضامنًا مع الأسرى.. مظاهرة في العاصمة باريس السبت المقبل

دعت جمعية أوروبا وفلسطين "CAPJPO” للمشاركة في مظاهرة تضامنية لدعم نضال الشعب الفلسطيني والتنديد بسياسات الاحتلال العنصرية في الأراضي المحتلة لاسيما تلك التي يتعرض لها الأسرى، وذلك في مترو “رير شاتليه ليه هاليس” في باريس مساء السبت المقبل الموافق 7 أكتوبر.