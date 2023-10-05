أسعار النفط تهوي تحت مخاوف الطلب وتحديات الاقتصاد الكلي

تراجعت أسعار النفط الأربعاء أكثر من ثلاث دولارات للبرميل، مدفوعة بتبديد متعلق بتحديات الاقتصاد الكلي إثر تعهد السعودية وروسيا بمواصلة خفض إنتاج النفط الخام حتى نهاية 2023.

وهوت العقود الآجلة لخام برنت 3.30 دولارات، أو 3.63 بالمئة، إلى 87.62 دولارا للبرميل بحلول الساعة 14:56 بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.29، أو 3.69 بالمئة، إلى 89.18 دولارا للبرميل.

وجرى خلال الجلسة تداول خام برنت عند أدنى مستوياته منذ الأول من سبتمبر /أيلول، إذ بلغ أدنى مستوى خلال اليوم 87.55 دولارا للبرميل بحلول الساعة 14:56 بتوقيت جرينتش. وكان أدنى مستوى لخام غرب تكساس الوسيط خلال اليوم، والبالغ 85.86 دولارا للبرميل، هو أدنى مستوياته منذ الخامس من أيلول/ سبتمبر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بواقع 2.2 مليون برميل إلى 414.1 مليون برميل خلال الأسبوع السابق المنتهي في 29 سبتمبر /أيلول، لكن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت لأول مرة منذ ثمانية أسابيع.

وأفاد استطلاع أجرته رويترز بأن مخزونات البنزين ارتفعت 6.5 ملايين برميل مقارنة بتوقعات ارتفاعها 200 ألف.

وتظل أسعار النفط خاضعة لضغوط من مخاوف الطلب تؤججها تحديات الاقتصاد الكلي.

وأبقت اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ خلال اجتماعها عبر الإنترنت اليوم الأربعاء على سياسة الإنتاج الخاصة بالمجموعة دون تغيير.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط سعد البراك قوله الأربعاء إن أسواق النفط تسير في "الاتجاه الصحيح" من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأكدت وزارة الطاقة السعودية أن الرياض ستواصل خفض إنتاجها النفطي طوعا بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا العام.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن تخفيضات الإنتاج الطوعية المشتركة من روسيا والسعودية أسهمت في إحداث توازن بأسواق النفط.