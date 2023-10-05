استشهاد مقاومين خلال اشتباك مع قوات الاحتلال جنوب طولكرم

استشهد مقاومان، صباح اليوم الخميس، خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في قرية شوفة قضاء طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشابين عبد الرحمن فارس محمد عطا (٢٣ عاماً)، وحذيفة عدنان محمد فارس (٢٧ عاماً)، برصاص الاحتلال في قرية شوفة جنوب طولكرم.

وأطلق المقاومان النار صوب مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة "أفني حيفتس"، وخلال انسحابهما أطلقا النار صوب قوات الاحتلال عند حاجز تم نصبه أثناء عمليات البحث عنهما، وتم العثور على سلاح من طراز M-16 في مركبتهما.

ونعت مساجد طولكرم الشهيدين عبد الرحمن فارس عطا، وحذيفة عدنان فارس، وأعلنت الإضراب والحداد.

كما أعلنت فصائل العمل الوطني في طولكرم الإضراب الشامل، حداداً على أرواح الشابين الذين ارتقيا برصاص الاحتلال.

وشهد مخيم طولكرم اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم، تصدى خلالها المقاومون بالرصاص والعبوات الناسفة.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظات إصابة جندي (إسرائيلي) برصاص المقاومين، واستهداف آليات الاحتلال بالعبوات المتفجرة.

وأعلنت كتائب القسام بالضفة الغربية أن مجاهديها الأبطال في مخيم طولكرم، تمكنوا فجر اليوم الخميس، من اكتشاف قوة صهيونية خاصة وأوقعوها في شباك كمين محكم أعدوه مسبقا.

وقالت كتائب القسام في بيان لها: "فجَّرَ المجاهدون عدداً من العبوات المحلية الصنع في الآليات المقتحمة، ثم خاضوا اشتباكاً من نقطة صفر مع جنود الاحتلال موقعين في صفوفهم إصابات مؤكدة، أجبرتهم على الانسحاب وهم يجرّون أذيال الخيبة".